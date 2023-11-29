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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Самсонов: «Сейчас все понимают, что фигурное катание – не только для девушек. У мужчин намного интереснее»

«Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал.

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