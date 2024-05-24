Трамп заявил о потере уважения к США на мировой арене

Бывший президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что при действующем американском лидере Джо Байдене страна лишись уважения на мировой арене — американцев больше не уважают, и это положение можно считать низшим уровнем за всю историю.
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