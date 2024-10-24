IZ: Почти все операторы в России повысят цены на связь в 2025 году

По информации газеты «Известия», основанной на результатах ежегодного опроса информационно-аналитического агентства TelecomDaily, примерно 95% российских операторов связи намерены повысить тарифы в 2025 году.
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