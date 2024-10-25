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Индия в сентябре нарастила закупки алмазов на 11%

Индия в сентябре нарастила закупки алмазов на 11%

Индия по итогам сентября увеличила импорт алмазов на 11% год к году, до 8,8 млн карат. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии.

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