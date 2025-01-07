Русская группировка "Север" успешно отразила нападение девяти украинских бригад в Курской области. Авиация и артиллерия нанесли урон противнику, уничтожив его технику и живую силу в приграничных районах России и Сумской области Украины.
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