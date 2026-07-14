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Царьград

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Оплата в Турции через СБП: почему банки блокируют платежи, как избежать заморозки средств

Оплата в Турции через СБП: почему банки блокируют платежи, как избежать заморозки средств

Система быстрых платежей официально запущена в сотнях турецких заведений, но антифрод-системы русских банков часто принимают легальные транзакции за мошеннические, замораживая средства туристов прямо у касс.

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