Оплата в Турции через СБП: почему банки блокируют платежи, как избежать заморозки средств

Система быстрых платежей официально запущена в сотнях турецких заведений, но антифрод-системы русских банков часто принимают легальные транзакции за мошеннические, замораживая средства туристов прямо у касс.
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