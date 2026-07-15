Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Шатуре

Во вторник, 14 июля, сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отыскали и вывели из леса в муниципальном округе Шатура заблудившегося пожилого человека.
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