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Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Шатуре

Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Шатуре

Во вторник, 14 июля, сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отыскали и вывели из леса в муниципальном округе Шатура заблудившегося пожилого человека.

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