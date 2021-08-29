Apple пошла на мировое соглашение с разработчиками

Разработчики могут рекламировать другие платёжные платформы, от которых Apple не получает никаких отчислений Компания Apple решила урегулировать коллективный иск, поданный разработчиками приложений из США, изменив правила App Store, регулирующие, в частности, то, как разработчикам приложений разрешено общаться со своими клиентами.