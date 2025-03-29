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Царьград

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Таджикская диаспора города в Челябинской области попросилась на защиту Родины

Таджикская диаспора города в Челябинской области попросилась на защиту Родины

Представитель диаспоры объявил, что уезжает на СВО.В Троицке Челябинской области на прием к главе города Дмитрию Гатову пришли представители местной общины из Таджикистана.

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