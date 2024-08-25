Не ожидал никто! Дочь Александра Бялко раскрыла причины смерти своего отца

23 августа скончался легендарный игрок клуба «Что? Где? Когда?». Александр Бялко Legion-mediaСтатьи по теме: Александра Друзя допустили к игре «Что? Где? Когда?» после скандала Крутится волчок: викторина «Что? Где? Когда?» радует зрителей уже 46 лет Волчок из «Дома игрушки» и картонная стрелочка: несколько занятных фактов о «Что? Где? Когда?» .