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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»

Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»

«Барселона» проведет гостевой матч с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять «Атлетико», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику».

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