Юрист рассказал, кто из россиян не получит пенсию в 2025 году

Юрист Русяев: в 2025-м пенсию не получат те, кто родился после 1962 и 1967 годов В 2025 году мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения не смогут сформировать страховую пенсию по старости, рассказал NEWS.
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