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    Спортивные девушки
  • Иван Михайлов
    Хороши красавицы в бикини! Ведь девушек приятно видеть в мини. )Красотки в бикини
  • Иван Михайлов
    Не издевайтесь над читателями подобными статейками и фотками! :)Спортивные девушки

Спортивные девушки

Спортивные девушки

Хотите прикол? Раньше Олимпийский девиз звучал как Citius, altius, fortius, то есть Быстрее, выше сильнее.

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Алексей Вас
Мужики. А яйца на груди. Женщины должны быть женщинами.
Владимир Лисуков
С таким страшно, если им не понравится, то задавят, а ещё хуже - искалечат либо избавят от полового члена. Лучше, без такого секса.
Иван Михайлов
Не издевайтесь над читателями подобными статейками и фотками! :)
Сергей Ломотков

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