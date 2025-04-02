Смотровую площадку обустроили на въезде в Листвянку

В поселке Листвянка, что располагается на берегу Байкала, появились новые инфраструктурные объекты. Это автостоянка и смотровая площадка, с которой можно любоваться озером, удобно расположившись на деревянных лавках.
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