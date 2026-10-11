Мужчина ранил сотрудника ТЦК во время мобилизации во Львовской области

Мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время мобилизации во Львовской области.
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