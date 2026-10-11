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Газета.ру

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Мужчина ранил сотрудника ТЦК во время мобилизации во Львовской области

Мужчина ранил сотрудника ТЦК во время мобилизации во Львовской области

Мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время мобилизации во Львовской области.

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