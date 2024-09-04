Захарова предупреждает НАТО об ответе на действия Киева

Представитель МИД РФ заметила, что политики ЕС не задумываются о рисках дальнейшей эскалации Москва дала понять странам НАТО, что если Киев предпримет террористические действия, Россия ответит быстро и сильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии