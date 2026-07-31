Штурм Мелильи: полиция Марокко применила газ против мигрантов

Марокканские силы безопасности применили слезоточивый газ для пресечения массовой попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию испанского города-анклава Мелилья на африканском побережье Средиземного моря .
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