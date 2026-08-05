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Как работают вражеские агенты

Как работают вражеские агенты

Намедни сообщили, что "в Крыму задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Мужчина по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о передвижении военной техники и расположении объектов инфраструктуры, а также изготавливал и собирал беспилотники с использованием 3D-принтеров.

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