Экс-премьер Японии поддержал депутата, который посетил Россию

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Комментарии
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Лев Добрый
Да всё у них проходит через задний дымоход. ИМ надо пригласить спецов из Таллинна, чтобы прочистили у них трубы!👀😜👈
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6 час.

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