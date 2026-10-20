Проект предложила норвежская компания Bulk Канада рассматривает возможность финансирования и строительства трансатлантического подводного кабеля, который обеспечит прямое соединение с Европой без прохождения через США.
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