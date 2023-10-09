Экс-советник Кучмы Соскин: Война в Израиле лишит Украину финансирования США

На Украине сделали мрачный прогноз относительно будущего страны из-за эскалации на Ближнем Востоке.Обострение ситуации на Ближнем Востоке и арабо-израильский конфликт окончательно лишит Украину финансирования со стороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии