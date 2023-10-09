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Экс-советник Кучмы Соскин: Война в Израиле лишит Украину финансирования США

Экс-советник Кучмы Соскин: Война в Израиле лишит Украину финансирования США

На Украине сделали мрачный прогноз относительно будущего страны из-за эскалации на Ближнем Востоке.Обострение ситуации на Ближнем Востоке и арабо-израильский конфликт окончательно лишит Украину финансирования со стороны США.

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