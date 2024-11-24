🐄 В Крыму могут открыть новые животноводческие комплексы О планах рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
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🐄 В Крыму могут открыть новые животноводческие комплексы О планах рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.