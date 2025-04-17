WSJ: Тайный посредник Путина вышел из тени

Человек-невидимка Кремля: генерал ФСБ вышел из тени на переговорах по Украине.Генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа, десятилетиями остававшийся в тени, неожиданно вышел на публику в качестве ключевого переговорщика России по Украине.