WSJ: Тайный посредник Путина вышел из тени

Человек-невидимка Кремля: генерал ФСБ вышел из тени на переговорах по Украине.Генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа, десятилетиями остававшийся в тени, неожиданно вышел на публику в качестве ключевого переговорщика России по Украине.
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