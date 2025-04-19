Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области

Армия России освободила хутор Олешня в Курской области. Об этом 19 апреля сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня", – говорится в заявлении ведомства.
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