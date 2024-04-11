Танки, бронетранспортеры, гаубицы и вертолеты: в Мангистау прошли масштабные тактические учения

В Мангистауской области прошли батальонные тактические учения бригады морской пехоты регионального командования «Запад» под руководством командира морской пехоты подполковника Азамата Сулейменова, передает inAktau.
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