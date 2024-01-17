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Путин на сообщение «не буду за вас голосовать» ответил, что обратная связь важна

Путин на сообщение «не буду за вас голосовать» ответил, что обратная связь важна

Владимир Путин 14 декабря, 2023 года, во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заметил небольшое сообщение человека с критикой, в конце которого говорилось: «не буду за вас голосовать» и ответил на него.

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