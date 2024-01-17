Путин на сообщение «не буду за вас голосовать» ответил, что обратная связь важна

Владимир Путин 14 декабря, 2023 года, во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заметил небольшое сообщение человека с критикой, в конце которого говорилось: «не буду за вас голосовать» и ответил на него.
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