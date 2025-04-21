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Инженера СССР обогнали время: 8 уникальных проектов, которые не нашли понимания и были остановлены

Инженера СССР обогнали время: 8 уникальных проектов, которые не нашли понимания и были остановлены

Инженера СССР обогнали время: 8 уникальных проектов, которые не нашли понимания и были остановлены Ольга БезродняяПодборка из восьми изобретений СССР, показывает, что в стране инженера славились своими инновациями и научными разработками, но которые оказались настолько сложными и опережающими своё время, что не подошли для реализации.

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