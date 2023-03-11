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В Индонезии трех девушек из России арестовали за проституцию

В Индонезии трех девушек из России арестовали за проституцию

Трех женщин, оказавшихся гражданами России, уличенных в занятии проституцией, задержали, по результатам рейда на балийском курорте Семиньяк, сотрудники главного иммиграционного управления Индонезии, 12 марта сообщил новостной портал Tribunnews.

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