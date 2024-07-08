Умерла балерина и народная артистка СССР Марина Кондратьева

На 91-м году умерла народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Марина Кондратьева. В ее репертуаре были ведущие партии в «Щелкунчике», «Бахчисарайском фонтане», «Дон Кихоте», «Жизели», «Лебедином озере» и других самых известных постановках Большого театра .