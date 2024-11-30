Состоялся финал российского вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

В финале шестого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» победила Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала кубок шоу, выиграла 5 миллионов рублей и получила возможность записать оригинальный сингл с ротацией на «Новом Радио», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».