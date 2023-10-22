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Валерий Меладзе опроверг слухи о разводе брата с Верой Брежневой из-за политики

Валерий Меладзе опроверг слухи о разводе брата с Верой Брежневой из-за политики

Певец заявил, что его брат развелся с супругой из-за внутренних разногласий в семье. Фото: из открытых источников Российский певец Валерий Меладзе прокомментировал слухи о причинах развода его брата, композитора Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой.

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