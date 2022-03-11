iXBT.com

16 подписчиков

«Мы не потерпим русофобии или других видов дискриминации в отношении русских на нашей платформе». Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине

«Мы не потерпим русофобии или других видов дискриминации в отношении русских на нашей платформе». Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, поспешила уточнить, что новая политика, вызвавшая массу споров, будет применяться только на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх