Daily Storm

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Медведев заявил, что переговоры по прекращению конфликта на Украине ненужны, пока враг не приползет на коленях

Медведев заявил, что переговоры по прекращению конфликта на Украине ненужны, пока враг не приползет на коленях

Политик назвал соседнюю страну осколком Российской империиЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя переговоры в саудовском городе Джидда, заявил, что переговоры по Украине пока не нужны, и «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

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Комментарии
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PPPOE082362
Как е блядь колени ? Выжечь эту заразу на 1000 лет.
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15 час.
МК
Мераб Кутателадзе
Никакой пощады. Только смерть извергам.
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14 час.
АЛ
Александр Львов
Враг,будет разбит,Победа будет за НАМИ!!!
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13 час.

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