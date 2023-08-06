Медведев заявил, что переговоры по прекращению конфликта на Украине ненужны, пока враг не приползет на коленях
Политик назвал соседнюю страну осколком Российской империиЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя переговоры в саудовском городе Джидда, заявил, что переговоры по Украине пока не нужны, и «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».
Комментарии
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Как е блядь колени ? Выжечь эту заразу на 1000 лет.
Никакой пощады. Только смерть извергам.
Враг,будет разбит,Победа будет за НАМИ!!!
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