Капустно-мясная запеканка понравилась даже тем, кто не ест капусту. Ставим в духовку и почти готово

Обычная тушеная капуста нравится далеко не всем, но тут все дело только в правильном рецепте. Мы приготовим капустно-мясную запеканку так, что она станет любимым блюдом и у тех, кто раньше вообще не любил тушеную капусту: просто поставим все вместе в духовку и ужин будет почти готов.