Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Все необходимое — в разделе «Портфолио учащегося» Информацию, очень актуальную в период приемной кампании в учебных заведениях, рассказала столичным журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии