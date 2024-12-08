Конкурент Camry с расходом 1 л на 100 км: новый технологичный седан готов покорять Россию

17 декабря этого года состоится премьера нового бизнес-седана . Это гибридная версия известного в России седана Arrizo 8, и она обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Toyota Camry.
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