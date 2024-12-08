Конкурент Camry с расходом 1 л на 100 км: новый технологичный седан готов покорять Россию

ЕМ

Евгений Маринов

Ни о чем... На хрена мне информация про датчик дождя? Расскажите о трансмиссии - что как крутит, как и от чего батарея заряжается, разгонные характеристики, при каких условиях такой малый расход топлива, клиренс автомобиля - вот что надо потенциальному покупателю! А автор про датчик дождя....