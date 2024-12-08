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За рулем

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Конкурент Camry с расходом 1 л на 100 км: новый технологичный седан готов покорять Россию

Конкурент Camry с расходом 1 л на 100 км: новый технологичный седан готов покорять Россию

17 декабря этого года состоится премьера нового бизнес-седана . Это гибридная версия известного в России седана Arrizo 8, и она обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Toyota Camry.

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Комментарии
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ЕМ
Евгений Маринов
Ни о чем... На хрена мне информация про датчик дождя? Расскажите о трансмиссии - что как крутит, как и от чего батарея заряжается, разгонные характеристики, при каких условиях такой малый расход топлива, клиренс автомобиля - вот что надо потенциальному покупателю! А автор про датчик дождя....
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