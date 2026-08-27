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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ковентри» за 5+1 млн фунтов подписал 33-летнего Пиннока. Защитник 7 лет играл за «Брентфорд»

« Ковентри » сообщил о переходе центрального защитника Итана Пиннока из « Брентфорда ». Сумма трансфера за трансфер 33-летнего футболиста составила 5+1 миллиона фунтов, сообщил журналист Бен Джейкобс.

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