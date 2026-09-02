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В 3-м туре ставим только на тотал: «Зенит» и «быки» будут сушить, «Спартак» — зажигать. Экспресс на Кубок России

В 3-м туре ставим только на тотал: «Зенит» и «быки» будут сушить, «Спартак» — зажигать. Экспресс на Кубок России

Собрался коэффициент 5.44.Третий тур группового этапа Кубка России подарит нам ворох интересных матчей.

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