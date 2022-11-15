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Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов для возобновления мира на Украине

Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов для возобновления мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках онлайн-выступления в рамках саммита G20, который проходит на Бали, озвучил состоящее из десяти пунктов видение шагов для возобновления мира в стране.

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