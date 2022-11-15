Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов для возобновления мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках онлайн-выступления в рамках саммита G20, который проходит на Бали, озвучил состоящее из десяти пунктов видение шагов для возобновления мира в стране.
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