«Дочка» «ЛУКОЙЛа» проиграла суд по завышенным ценам на бензин

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ходе проверки антимонопольным ведомством было установлено, что «дочка» Лукойла повышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае.