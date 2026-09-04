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Тульские новости

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В Туле продали участок и здание бывшего самоварного цеха

В Туле продали участок и здание бывшего самоварного цеха

Начальная цена лота — 2,66 млн рублей, но в ходе торгов стоимость выросла до 7,16 млн рублей. С этим адресом связана история тульского самоварного производства.

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