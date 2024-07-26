Как Петербург открыл России мир

Топ-5 самых важных путешествий, начавшихся в Северной столице. Благодаря книге, которую в советское время обязательно должны были читать все школьники, при словах «Путешествие из Петербурга» сразу же просится окончание «в Москву».
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