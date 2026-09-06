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Регионы России

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Песков прокомментировал выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Песков прокомментировал выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих мыслях во время выступления премьер-министра Армении Николa Пашиняна на саммите ШОС, которое началось на армянском языке.

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