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Русская весна

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Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками — СМИ 

Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками — СМИ 

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники.

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