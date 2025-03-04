Юрист рассказал, как новые правила межевания и регистрации недвижимости повлияют на сделки

Новые правила вступили в силу с 1 марта 2025 года С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости, которые могут повлиять на сделки с землей и объектами, построенными на ней.
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