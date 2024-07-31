МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    " Но у противников идеи было что ответить. Строительство апартаментов, убеждены они, прямо ведет к образованию анклав...«Абхазы сами все ...
  • Александр Макеев
    Ирану сейчас опасно слишком мощно мстить Израилю, пока у Иране нет атомного оружия. А когда Иран обзаведётся ядерным ...Убийство «дорогог...
  • Сергей Храмов
    И"Белоусов жёстко ...

Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

© коллаж Украина.Ру Сегодня 656 прочитали Представители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх