Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

© коллаж Украина.Ру Сегодня 656 прочитали Представители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики.
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