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Третий тур конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье

Третий тур конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье

В Московской области прошел третий тур конкурса «Учитель года Подмосковья». Пять педагогов приняли участие в дискуссии «Домашние задания — „казнить нельзя помиловать“?», которая состоялась 10 сентября в Доме Правительства региона.

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