Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнени

Вадим Кузнецов Хорошее требование, мне оно нравится. Наверное, хорошо бы отменить увольнение, отстранить от занимаемой должности, и открыть уголовное дело.

Вячеслав Дегтярев там базар идёт об увольнении а не коррупции......... - восстановят по суду на прежнию должность - а потом можно и предъявить - мошеничество+использование служебного положения+социальную опасность-обстановку+к этому можно уже применить - экономическую безопасность и кое что ещё........-это будет намного эффективней и потянет ЗАКОННО от 15 и до 25годочков......... и население увидит что ещё есть ПОРЯДОЧНЫЕ СУДЬИ - а не по УКАЗКЕ ВЫНОСЯТ РЕШЕНИЯ И ПРИГОВОРЫ, а по ЗАКОНУ........☝️👌😎...........