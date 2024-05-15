Об этом не говорят И которую Министерство образования уволило практически "одним днём".
Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнени
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Вадим Кузнецов
Хорошее требование, мне оно нравится. Наверное, хорошо бы отменить увольнение, отстранить от занимаемой должности, и открыть уголовное дело.
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5 час.
Вячеслав Дегтярев
там базар идёт об увольнении а не коррупции......... - восстановят по суду на прежнию должность - а потом можно и предъявить - мошеничество+использование служебного положения+социальную опасность-обстановку+к этому можно уже применить - экономическую безопасность и кое что ещё........-это будет намного эффективней и потянет ЗАКОННО от 15 и до 25годочков......... и население увидит что ещё есть ПОРЯДОЧНЫЕ СУДЬИ - а не по УКАЗКЕ ВЫНОСЯТ РЕШЕНИЯ И ПРИГОВОРЫ, а по ЗАКОНУ........☝️👌😎...........
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5 час.
Elena M
Возможно в министерстве ей как раз хотели помочь: уволили в расчёте на то, что о ней забудут. А тётка не поняла своего счастья, стала права качать. Если она не знала, что творят сотрудники, значит надо увольнять как некомпетентного руководителя. Если знала и имела свой процент (больше похоже на правду), то одним увольнением не обойтись. Ей бы тихо посидеть, авось и пронесло бы. Гуманитарии они такие гуманитарии. 😆
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1 час.
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