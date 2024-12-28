Русские космонавты будут оставаться на МКС до 9 месяцев для оптимизации ресурсов

"Роскосмос" продлит миссии на МКС до 9 месяцев, экономя ресурсы кораблей. В 2024 году осуществлены важные эксперименты и рекордный полёт Олега Кононенко.
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