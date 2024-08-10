Ксения Собчак ужаснула своей внешностью поклонников

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что она самая красивая для своих мужчин. После выхода последнего выпуска программы «Осторожно: новости» обсуждения в Интернете разгорелись не вокруг содержания передачи, а из-за внешнего вида ведущей Ксении Собчак.
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